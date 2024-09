Previsioni Meteo Andria: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede un inizio variabile con pioggia leggera e una temperatura di +19,5°C. Il cielo si schiarirà progressivamente, raggiungendo un sereno +19,1°C alle 01:00. La mattina sarà caratterizzata da leggera pioggia fino alle 09:00, quando la temperatura salirà a 21,2°C. Nel pomeriggio, il clima rimarrà favorevole con temperature intorno ai 21,2°C. Sabato 21 Settembre si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno 23,2°C nel pomeriggio. Domenica 22 Settembre, invece, porterà un cielo coperto e temperature attorno ai 22,6°C, con umidità elevata e copertura nuvolosa al 100%.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede un inizio piuttosto variabile. Alle 00:00, ci sarà pioggia leggera con una temperatura di +19,5°C e una copertura nuvolosa del 44%. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h proveniente da Nord. Proseguendo verso le 01:00, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno con una temperatura in calo a +19,1°C e una copertura nuvolosa del 0%. La brezza leggera continuerà a soffiare con una velocità di 5,1 km/h.

Alle 02:00, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +18,5°C. La situazione si manterrà stabile fino alle 05:00, quando si registrerà un ulteriore abbassamento della temperatura a +17,4°C. Durante queste ore, il vento si manterrà leggero, oscillando tra 5,6 km/h e 7,3 km/h.

La mattina di Venerdì inizierà con pioggia leggera alle 06:00, con una temperatura di +18,2°C. Questa condizione di leggera pioggia si protrarrà fino alle 09:00, quando la temperatura raggiungerà i 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà tra il 1% e il 2%. A partire dalle 10:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura salirà a 22°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo continuerà a mantenere nubi sparse con una temperatura di 22,5°C. La situazione climatica rimarrà favorevole, con una copertura nuvolosa che non supererà il 26%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,2°C alle 16:00.

La sera di Venerdì sarà caratterizzata da un cielo sereno. Alle 18:00, la temperatura scenderà a 20,2°C e la copertura nuvolosa sarà del 11%. La brezza leggera continuerà a soffiare fino a tarda sera, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C alle 21:00.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si preannuncia serena. Alle 00:00, la temperatura sarà di +18,7°C con una copertura nuvolosa del 2%. Il vento soffierà a 6,8 km/h da Ovest – Nord Ovest. Proseguendo verso le 01:00, la temperatura scenderà leggermente a +18,3°C, mantenendo il cielo sereno.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +17,8°C. Le condizioni climatiche si manterranno stabili fino alle 09:00, quando si raggiungerà una temperatura di 21,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori tra 0% e 1%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura di 23,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 29% alle 15:00, ma non si prevedono precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,6°C alle 16:00.

La sera di Sabato sarà caratterizzata da un cielo che inizierà a coprirsi. Alle 20:00, la temperatura sarà di 20,3°C con una copertura nuvolosa del 0%. A partire dalle 21:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura di 20,1°C.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con nubi sparse alle 00:00, con una temperatura di +19,6°C e una copertura nuvolosa del 61%. Proseguendo verso le 01:00, il cielo diventerà coperto con una temperatura di +19,4°C. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino alle 06:00, quando la temperatura raggiungerà i 19°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno tra 19,1°C e 22,2°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità sarà piuttosto alta, oscillando intorno al 76%.

Nel pomeriggio, la situazione climatica non cambierà significativamente, con temperature che si manterranno intorno ai 22,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, superando il 90%.

La sera di Domenica sarà caratterizzata da un cielo coperto. Alle 20:00, la temperatura sarà di 21,2°C e la copertura nuvolosa sarà del 100%. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino a tarda notte, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,7°C.

Conclusioni

Il fine settimana a Andria si preannuncia variabile, con un Venerdì che inizierà con piogge leggere per poi evolversi in una giornata prevalentemente serena. Sabato offrirà un clima stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, Domenica porterà un ritorno di nuvole e temperature più fresche, con un cielo coperto che potrebbe influenzare i piani di chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Si consiglia di prepararsi per un weekend che, sebbene inizi bene, potrebbe concludersi con condizioni meteorologiche meno favorevoli.

