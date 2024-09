Previsioni Meteo Andria: il bollettino per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’81% e temperature intorno ai 17,6°C. Durante la mattina, il cielo si presenterà completamente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 20,9°C. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, senza precipitazioni. Martedì, si prevedono piogge leggere con accumuli fino a 7,73 mm. Mercoledì, le piogge continueranno, ma con accumuli minimi. Giovedì, il tempo migliorerà, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 22,6°C.

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il meteo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 81%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 17,2°C. La velocità del vento sarà di 14,4 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 22,4 km/h, creando una brezza vivace. L’umidità si manterrà al 69% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18,7°C alle 07:00 e i 20,9°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra 17,3 km/h e 19,9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità scenderà fino al 42% intorno alle 10:00, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1012 hPa.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 13,8 km/h e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 51% alle 17:00. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 18,5°C alle 20:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,1 km/h, con un’umidità che salirà fino al 60%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Martedì 17 Settembre

La notte di Martedì 17 Settembre inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 18,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e la velocità del vento sarà di 15,7 km/h proveniente da Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 7%.

Durante la mattina, si verificheranno piogge leggere a partire dall’01:00, con una temperatura che scenderà a 15,9°C alle 08:00. La velocità del vento si manterrà tra 6,3 km/h e 15 km/h, con una copertura nuvolosa del 100%. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che raggiungeranno i 7,73 mm alle 10:00. L’umidità si attesterà attorno all’84%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a essere moderate, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,6°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 10 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’87%.

La sera porterà un miglioramento, con un passaggio a nubi sparse e temperature che si attesteranno sui 16,8°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h e l’umidità si manterrà al 85%. Tuttavia, ci sarà ancora una probabilità di pioggia del 47%.

Mercoledì 18 Settembre

Nella notte di Mercoledì 18 Settembre, si prevederanno piogge leggere con una temperatura di 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 91% e la velocità del vento si attesterà intorno ai 8,6 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che si manterranno sotto i 1 mm.

Durante la mattina, il meteo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 20,9°C alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che raggiungeranno i 12,9 km/h. Le precipitazioni si ridurranno, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 64%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un passaggio a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h. Le precipitazioni saranno sporadiche, con accumuli minimi.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che scenderanno a 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 22% e la velocità del vento si attesterà intorno ai 11,7 km/h. Anche in questo caso, si prevedono piogge leggere, ma con accumuli minimi.

Giovedì 19 Settembre

La notte di Giovedì 19 Settembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 18%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 13 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 61%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 21,1°C alle 08:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che raggiungeranno i 9,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità scenderà fino al 58%.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h. L’umidità rimarrà bassa, attorno al 61%.

La sera porterà un clima sereno, con temperature che scenderanno a 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 10,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, i prossimi giorni a Andria presenteranno un inizio di settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con piogge previste per Martedì e Mercoledì, seguite da un miglioramento significativo Giovedì. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni quotidiane per pianificare al meglio le proprie attività.

