Previsioni Meteo Andria: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

Lunedì 30 Settembre a Andria si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,8°C e i 21°C durante le ore diurne. I venti, moderati e provenienti principalmente da Nord Ovest, contribuiranno a mantenere un clima fresco e ventilato. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1019-1022 hPa, segno di stabilità atmosferica.

Durante la notte, le condizioni meteo a Andria saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 60%. I venti, che soffieranno da Nord Ovest a una velocità di circa 17,1 km/h, daranno origine a una brezza tesa, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,3°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, attorno ai 19,3°C, grazie all’assenza di nuvole e alla presenza di un sole splendente. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 19,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 35%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 21°C alle ore 14:00, con un cielo ancora sereno. La brezza vivace, con raffiche fino a 20,1 km/h, garantirà un clima gradevole per attività all’aperto. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 36%, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 98% entro le ore 19:00. Le temperature scenderanno a 16,3°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 15,6°C. I venti, che continueranno a soffiare da Ovest, manterranno una velocità di circa 15,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Andria indicano una giornata di Lunedì all’insegna del bel tempo, con un progressivo aumento della nuvolosità nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.8° perc. +15° Assenti 17.1 NO max 30.9 Maestrale 60 % 1022 hPa 3 cielo sereno +14.5° perc. +13.7° Assenti 16.5 ONO max 29.3 Maestrale 66 % 1021 hPa 6 poche nuvole +15.2° perc. +14.5° Assenti 20.5 ONO max 29.8 Maestrale 64 % 1022 hPa 9 cielo sereno +19° perc. +18° Assenti 24.4 NO max 31.5 Maestrale 40 % 1021 hPa 12 cielo sereno +20.3° perc. +19.3° Assenti 19.9 N max 23.1 Tramontana 36 % 1020 hPa 15 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 17.1 NNE max 17.9 Grecale 40 % 1019 hPa 18 cielo sereno +18.2° perc. +17.4° Assenti 11.4 NO max 18.3 Maestrale 50 % 1019 hPa 21 nubi sparse +16.3° perc. +15.6° Assenti 15.3 O max 24 Ponente 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:33

