Previsioni Meteo Andria: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

Le condizioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Andria si presenteranno particolarmente favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25°C già a metà mattinata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, oscillando tra il 40% e il 61%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature toccheranno il picco di 26,4°C. La brezza sarà presente, contribuendo a rendere il clima piacevole. Le condizioni di previsione del tempo non evidenzieranno precipitazioni, garantendo una giornata ideale per attività all’aperto. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1008 hPa, segno di una situazione meteorologica favorevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 23°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La ventilazione si attenuerà, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Andria indicano una giornata di Mercoledì 11 Settembre caratterizzata da condizioni ottimali, con temperature piacevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni, rendendo il periodo ideale per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22° perc. +21.8° Assenti 16.5 NO max 27.8 Maestrale 61 % 1008 hPa 3 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 17.9 O max 28.5 Ponente 67 % 1008 hPa 6 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° Assenti 17.9 O max 26 Ponente 62 % 1009 hPa 9 cielo sereno +24.5° perc. +24.3° Assenti 14.2 NNO max 16.1 Maestrale 47 % 1009 hPa 12 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 12.1 NE max 12.9 Grecale 40 % 1009 hPa 15 cielo sereno +25.3° perc. +25.2° Assenti 17.7 NE max 14.8 Grecale 49 % 1008 hPa 18 cielo sereno +23.1° perc. +22.9° Assenti 11.3 E max 15.2 Levante 57 % 1009 hPa 21 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 10.8 S max 22.5 Ostro 53 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:06

