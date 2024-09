Previsioni Meteo Angri: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Angri per Sabato 14 Settembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere, seguite da un miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,4°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente nuvoloso nella sera. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, con venti che si muoveranno principalmente da nord e nord-ovest.

Nella notte, Angri sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo l’80%, e l’umidità si manterrà attorno al 70%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord-ovest, con una velocità di circa 9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Il cielo si schiarirà, e si passerà da nubi sparse a un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 23,4°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria gradevole. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi attorno al 32%.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà stabile, con nubi sparse e temperature che si manterranno sui 22°C. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo velocità di 12 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno all’1%.

Con l’arrivo della sera, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19°C. L’umidità rimarrà intorno al 47%, e i venti continueranno a soffiare da nord-est con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Angri nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e una possibile instabilità atmosferica. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.2° perc. +17.9° 0.43 mm 9.1 ONO max 14.2 Maestrale 70 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.4° perc. +17° 0.15 mm 5.9 N max 9.1 Tramontana 67 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° prob. 22 % 4.6 NE max 6.1 Grecale 57 % 1011 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +20.8° Assenti 2.3 N max 6 Tramontana 37 % 1012 hPa 12 cielo sereno +23.4° perc. +22.7° Assenti 9.4 ONO max 11.1 Maestrale 32 % 1012 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +21.4° prob. 1 % 11.4 O max 12.4 Ponente 43 % 1012 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.1° prob. 5 % 6.4 NNO max 12.9 Maestrale 44 % 1013 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +19.4° prob. 9 % 6.3 NE max 7.7 Grecale 47 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:07

