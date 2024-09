Previsioni Meteo Angri: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Angri di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo sereno durante le prime ore della notte, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. Tuttavia, nel corso della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che interesseranno la città fino al primo pomeriggio. Le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100%. Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con un progressivo diradamento delle nubi e una diminuzione delle precipitazioni. La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 22°C, con un cielo prevalentemente sereno e una leggera brezza proveniente da sud-est. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 4%. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si prevede un aumento della nuvolosità, che porterà a piogge leggere a partire dalle 08:00. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 88% entro le 10:00. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0.6mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un passaggio a nubi sparse e una temperatura massima che raggiungerà i 24°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 16-17 km/h, proveniente da ovest, contribuendo a un abbassamento della sensazione di umidità. Le precipitazioni diventeranno assenti, con una probabilità di pioggia che scenderà a valori minimi.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno al 55-70%. La brezza continuerà a soffiare da ovest, mantenendo condizioni piacevoli per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Angri indicano un Sabato che inizierà con piogge leggere, ma che si concluderà con condizioni più serene e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° Assenti 7.6 SE max 10.9 Scirocco 77 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +22° Assenti 8.5 SE max 11.9 Scirocco 78 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° Assenti 9.4 SE max 13.7 Scirocco 76 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.7° perc. +23.2° 0.37 mm 9.6 S max 15.7 Ostro 84 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° prob. 88 % 15.4 ONO max 20.6 Maestrale 60 % 1014 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.2° prob. 9 % 16.1 ONO max 22.6 Maestrale 50 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.1° prob. 9 % 12.9 ONO max 20.1 Maestrale 58 % 1016 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 9.7 O max 17.6 Ponente 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:44

