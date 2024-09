Previsioni Meteo Angri: il bollettino per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Angri si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 43% e il 48%. Le temperature si manterranno intorno ai +31°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà principalmente da Sud Ovest con una velocità che raggiungerà i 9,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 31%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno all’82%. Le temperature massime saranno di +31,5°C, con una percezione di +30,9°C. Il vento sarà debole, con una velocità intorno ai 2,9km/h proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 35%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

La sera, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +27°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 6,4km/h. L’umidità aumenterà fino al 56%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre ad Angri indicano una giornata con nubi sparse al mattino, seguite da nubi più consistenti nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature si manterranno elevate, con una leggera diminuzione verso la sera. Il vento sarà generalmente debole, con una direzione prevalente da Ovest. L’umidità aumenterà nel corso della giornata, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni ad Angri.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.5° perc. +25.6° Assenti 4.3 N max 4.4 Tramontana 58 % 1014 hPa 3 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 3.4 NNE max 3.5 Grecale 56 % 1015 hPa 6 nubi sparse +25.8° perc. +25.8° Assenti 1.7 N max 2.7 Tramontana 51 % 1016 hPa 9 nubi sparse +31.2° perc. +30° Assenti 4.2 SO max 2.7 Libeccio 31 % 1015 hPa 12 nubi sparse +31.1° perc. +30.5° Assenti 8.7 OSO max 7.9 Libeccio 36 % 1015 hPa 15 nubi sparse +31.5° perc. +30.9° Assenti 2.9 O max 5.5 Ponente 35 % 1015 hPa 18 nubi sparse +29.7° perc. +29.8° Assenti 6.8 OSO max 9.3 Libeccio 44 % 1015 hPa 21 cielo sereno +27.2° perc. +28.1° Assenti 4.7 O max 7.9 Ponente 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:19

