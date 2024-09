Previsioni Meteo Angri: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Venerdì 27 Settembre a Angri si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con poche nuvole, mentre le temperature si manterranno intorno ai 21°C. La mattina si prevede un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26,7°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo una giornata soleggiata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con temperature di circa 21,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La copertura nuvolosa sarà limitata al 22%, permettendo di godere di un cielo quasi completamente sereno. Con l’avanzare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C.

La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00, si registreranno circa 24,2°C, mentre alle 10:00 si arriverà a 25,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 6 e i 10 km/h. L’umidità sarà contenuta, oscillando intorno al 61%, rendendo l’aria piuttosto piacevole.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che toccheranno il picco di 26,7°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 8%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con velocità comprese tra 8 e 12 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non sarà sufficiente a creare disagio.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Anche in questo frangente, il cielo si manterrà sereno, con poche nuvole che non influenzeranno la visibilità. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Angri indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre caratterizzata da un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significative variazioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima ideale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.3° perc. +21.7° Assenti 6.5 SE max 8.7 Scirocco 85 % 1016 hPa 3 poche nuvole +20.8° perc. +21.2° Assenti 5.7 SE max 7.4 Scirocco 87 % 1015 hPa 6 nubi sparse +21.5° perc. +21.8° Assenti 4.6 SE max 5.7 Scirocco 82 % 1015 hPa 9 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° Assenti 7.8 S max 9.3 Ostro 63 % 1015 hPa 12 cielo sereno +26.7° perc. +27.5° Assenti 10.8 SSO max 12.8 Libeccio 57 % 1014 hPa 15 cielo sereno +25.8° perc. +26.1° Assenti 9.8 S max 10.8 Ostro 62 % 1013 hPa 18 cielo sereno +23.7° perc. +24.1° Assenti 6.2 SSE max 8.1 Scirocco 74 % 1014 hPa 21 poche nuvole +22.8° perc. +23.2° Assenti 7.1 SE max 9.8 Scirocco 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:45

