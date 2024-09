Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Angri per Venerdì 13 Settembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge che si alterneranno a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno piogge moderate e forti, con temperature che oscilleranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si presenterà sostenuto, con raffiche che raggiungeranno i 51,7 km/h. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con una transizione verso condizioni più serene.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia moderata, che si intensificherà in alcune fasi, portando a temperature percepite di circa 20,6°C. La velocità del vento sarà significativa, con valori che toccheranno i 27 km/h. Con il passare delle ore, la pioggia si attenuerà, e già dalle prime luci dell’mattina, si assisterà a una diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che si attesteranno sui 20°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 23°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 36,9 km/h. Le probabilità di precipitazioni si ridurranno drasticamente, rendendo la mattina un momento ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenere una buona visibilità, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le condizioni rimarranno favorevoli, con un vento fresco che accompagnerà le ore più calde della giornata. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1008 hPa, contribuendo a un clima più stabile.

Con l’arrivo della sera, si prevede un ritorno delle piogge, seppur leggere, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà, e le precipitazioni saranno accompagnate da un vento più leggero, con velocità che si attesteranno intorno ai 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Angri indicano un Venerdì 13 Settembre caratterizzato da un inizio instabile, seguito da un miglioramento durante la mattina e il pomeriggio, prima di un nuovo peggioramento in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’alternanza di sole e pioggia, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo necessario un occhio attento alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.3° perc. +21.6° 1.39 mm 22.8 SO max 44.4 Libeccio 82 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +20.2° perc. +20.3° 0.77 mm 18.3 ONO max 34.7 Maestrale 76 % 1007 hPa 6 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° prob. 77 % 21.3 O max 36.9 Ponente 62 % 1007 hPa 9 nubi sparse +22.6° perc. +22.2° prob. 17 % 33.1 OSO max 45.5 Libeccio 49 % 1008 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.6° prob. 26 % 33 OSO max 45.6 Libeccio 46 % 1008 hPa 15 poche nuvole +22.4° perc. +21.9° prob. 14 % 31.6 O max 46.7 Ponente 48 % 1008 hPa 18 poche nuvole +20.8° perc. +20.2° prob. 21 % 24.5 OSO max 36.3 Libeccio 48 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.64 mm 9.1 ONO max 15.2 Maestrale 68 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:09

