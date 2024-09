Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aosta di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. I dati raccolti mostrano una copertura nuvolosa al 100%, suggerendo che la città sarà avvolta da un cielo grigio per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una leggera escursione termica tra il giorno e la notte.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere e moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4,5 km/h e i 5,4 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, con accumuli che potranno raggiungere i 1,01 mm.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che saliranno leggermente fino a 13,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento continuerà a mantenere una velocità moderata. Le precipitazioni, sebbene meno intense rispetto alla notte, continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare a 1,13 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C. Le piogge, seppur più leggere, continueranno a cadere, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,27 mm. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che raggiungeranno il 63%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle piogge, che si trasformeranno in piogge moderate e forti. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con picchi di 15°C. Le raffiche di vento potrebbero aumentare, raggiungendo i 15,3 km/h, mentre le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 7,41 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni instabili, con piogge che continueranno a interessare la regione. Si prevede che il tempo rimanga variabile anche nei giorni successivi, con possibilità di schiarite, ma sempre accompagnate da nuvolosità e occasionali rovesci. Gli amanti della natura e delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione e pianificare con cautela, tenendo conto delle condizioni meteo in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +12.7° perc. +12.6° 0.52 mm 4.5 NNE max 6.8 Grecale 96 % 1013 hPa 5 pioggia leggera +12.8° perc. +12.7° 0.35 mm 5 NE max 6.7 Grecale 96 % 1012 hPa 8 pioggia leggera +13.3° perc. +13.2° 0.19 mm 5.2 NE max 9 Grecale 96 % 1012 hPa 11 pioggia moderata +13.8° perc. +13.8° 1.13 mm 5 ENE max 9.3 Grecale 97 % 1012 hPa 14 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 16 % 9 ENE max 14.3 Grecale 91 % 1010 hPa 17 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° prob. 63 % 6.8 ENE max 12.3 Grecale 97 % 1009 hPa 20 pioggia moderata +14.5° perc. +14.5° 3.63 mm 4.9 ONO max 7.5 Maestrale 97 % 1008 hPa 23 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 2.1 mm 8 ONO max 12.3 Maestrale 95 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 19:15

