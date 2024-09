Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Aosta indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente instabili, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, la temperatura si manterrà intorno ai 14°C, con un’alta copertura nuvolosa e una leggera brezza. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni si intensificheranno, portando a piogge leggere e moderate, con temperature che scenderanno fino a 13°C. Nel pomeriggio, si registreranno forti piogge, con picchi di 4.19mm di precipitazioni, mentre nel corso della sera il cielo si schiarirà leggermente, ma rimarrà comunque nuvoloso.

Durante la notte, Aosta si presenterà con un cielo coperto al 00:00, con una temperatura di 14,5°C e un’umidità del 94%. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est accompagnerà la notte, mantenendo le condizioni di stabilità. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà sopra i 14°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, a partire dalle 08:00, si assisterà a piogge leggere che continueranno fino a metà giornata. La temperatura si attesterà intorno ai 14°C, con un’umidità che raggiungerà il 96%. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, passando a piogge moderate intorno alle 11:00 e 12:00, con accumuli di 1.91mm e 1.15mm rispettivamente. Il vento si manterrà debole, con velocità che varieranno tra i 3 e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si faranno più severe, con forti piogge attese tra le 13:00 e le 15:00. La temperatura scenderà ulteriormente, raggiungendo un massimo di 13,4°C alle 13:00. Le precipitazioni saranno significative, con un picco di 4.19mm di pioggia alle 13:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 96%, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest – Nord Ovest.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà nuvoloso, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C. Le precipitazioni cesseranno, e si passerà a condizioni di cielo coperto e nubi sparse. La temperatura continuerà a scendere, raggiungendo i 11,4°C entro la 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Aosta indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì e Mercoledì si prevede un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli più sereni e soleggiati. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica della stagione autunnale potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 16 % 3.5 ENE max 5.2 Grecale 94 % 1017 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +14° prob. 16 % 3.6 ENE max 4.8 Grecale 92 % 1015 hPa 7 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 54 % 4.8 ENE max 7.1 Grecale 90 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.55 mm 4.9 ENE max 7.4 Grecale 95 % 1014 hPa 13 forte pioggia +13.4° perc. +13.3° 4.19 mm 5.1 ONO max 5.9 Maestrale 96 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +13.7° perc. +13.5° 0.41 mm 2.7 OSO max 4.6 Libeccio 90 % 1013 hPa 19 nubi sparse +12.2° perc. +11.9° prob. 22 % 4.3 SO max 4.6 Libeccio 91 % 1013 hPa 22 nubi sparse +11.8° perc. +11.3° prob. 20 % 6.7 O max 6.3 Ponente 89 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.