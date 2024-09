Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per la prossima settimana 23 – 26 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97% e temperature intorno ai +13,8°C. La mattina porterà leggere piogge e una temperatura che varierà tra +14,3°C e +14,0°C, con una probabilità di pioggia del 99%. Nel pomeriggio, le piogge moderate continueranno, con temperature tra +13,4°C e +13,0°C. Martedì 24 Settembre, il meteo migliorerà, con cielo sereno e temperature fino a +20,9°C. Mercoledì 25 Settembre, il cielo sarà sereno al mattino, ma piogge leggere arriveranno in serata. Giovedì 26 Settembre, piogge moderate sono previste con accumuli significativi.

Lunedì 23 Settembre

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,8°C, con una temperatura percepita di +13,6°C. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 7%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 93%.

Durante la mattina, il meteo continuerà a essere coperto, con una leggera pioggia prevista a partire dalle 08:00. Le temperature varieranno da +14,3°C a +14,0°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,4 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 99%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare a 2,72 mm entro le 12:00.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con piogge moderate che continueranno a cadere fino alle 17:00. Le temperature si manterranno tra +13,4°C e +13,0°C, mentre la copertura nuvolosa sarà del 100%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 2,7 km/h. Le precipitazioni totali per il pomeriggio potrebbero superare i 3 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a +11,6°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma rimarrà comunque presente. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 89%.

Martedì 24 Settembre

Nella notte di Martedì 24 Settembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 50%. La temperatura scenderà a +11,3°C, con una temperatura percepita di +10,8°C. La velocità del vento sarà di 7,5 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che toccheranno i 7,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 6%, mentre l’umidità si attesterà attorno all’88%.

Durante la mattina, il meteo migliorerà notevolmente, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a +20,9°C entro le 12:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 9%. L’umidità diminuirà, raggiungendo il 41%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,6°C. La velocità del vento sarà di 9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 26%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che scenderanno a +12,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 10%.

Mercoledì 25 Settembre

Nella notte di Mercoledì 25 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. La temperatura si attesterà intorno ai +11,4°C, con una temperatura percepita di +10,7°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 15%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a +18,5°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 2%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,1°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 2%.

Nella sera, il meteo cambierà, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a +14,1°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 3,2 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 94%.

Giovedì 26 Settembre

Nella notte di Giovedì 26 Settembre, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,6°C, con una temperatura percepita di +13,5°C. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli che potrebbero superare i 0,56 mm.

Durante la mattina, le piogge continueranno a cadere, con accumuli che potrebbero arrivare a 5,29 mm entro le 08:00. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno al 100%.

Nel pomeriggio, le piogge si manterranno moderate, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,4°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno al 100%.

Nella sera, le piogge continueranno, con temperature che scenderanno a +14,1°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 3,2 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno al 94%.

In conclusione, i prossimi giorni a Aosta si presenteranno caratterizzati da un meteo variabile, con piogge previste per Lunedì e Giovedì, mentre Martedì e Mercoledì offriranno momenti di sereno e temperature più miti. Si consiglia di prepararsi a condizioni meteorologiche instabili, specialmente nei giorni in cui sono previste precipitazioni.

