Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

Le condizioni meteo a Arezzo per Giovedì 19 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti durante la mattinata e un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 12,7°C e i 19,9°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati. La giornata inizierà con una forte copertura nuvolosa, che si attenuerà nel corso delle ore.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia moderata e copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 13,6°C, con una percezione di 13,5°C. La velocità del vento sarà di 2,2 km/h da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 4,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 97%, e si registreranno 1,81 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà significativamente. Si prevederà pioggia leggera fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno fino a 19,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 98%, e il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,9 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà elevata, intorno al 64%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicheranno un miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 19,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,6 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 67%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 12,7°C. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, intorno ai 8 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 95%.

In conclusione, le previsioni meteo per Arezzo nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia e nuvolosità, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.19 mm 2.2 N max 2.8 Tramontana 97 % 1014 hPa 4 cielo coperto +12.9° perc. +12.7° prob. 49 % 2.3 N max 2.4 Tramontana 96 % 1013 hPa 7 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 37 % 2.3 NNE max 3.5 Grecale 91 % 1014 hPa 10 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° prob. 37 % 6 N max 6.5 Tramontana 70 % 1014 hPa 13 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° prob. 47 % 9.2 NE max 9.3 Grecale 65 % 1014 hPa 16 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 49 % 9.9 NE max 19.6 Grecale 74 % 1014 hPa 19 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° prob. 5 % 9.1 NE max 10 Grecale 91 % 1016 hPa 22 nubi sparse +12.9° perc. +12.7° prob. 2 % 8.3 NNE max 8.5 Grecale 94 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:10

