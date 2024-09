Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Arezzo di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con una presenza di nubi sparse che accompagnerà gli abitanti durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra un minimo di 12,8°C durante la notte e un massimo di 21,4°C nel corso del pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 21,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’81%, con una probabilità di precipitazioni del 12%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima fresco e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 16,3°C alle 07:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 79%, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 5%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il clima si farà più caldo, con temperature che toccheranno i 21,4°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo più sereno, con una percentuale di nuvole che scenderà fino al 59%. Anche in questo frangente, la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, attorno al 22%. Il vento si farà più intenso, con raffiche che raggiungeranno i 17 km/h, ma non si prevedono condizioni avverse.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 14,4°C alle 20:00. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 92%, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una bassa probabilità di pioggia. Si prevede che il clima rimarrà simile anche nei giorni successivi, con un incremento delle temperature previsto per il fine settimana. Gli abitanti potranno godere di giornate soleggiate e fresche, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.6° perc. +12.3° prob. 15 % 7.5 NNE max 7 Grecale 94 % 1016 hPa 4 nubi sparse +12.8° perc. +12.6° prob. 15 % 6.3 NNE max 6 Grecale 94 % 1017 hPa 7 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° prob. 5 % 6.2 NE max 11.1 Grecale 84 % 1017 hPa 10 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° prob. 7 % 15.2 NNE max 21.8 Grecale 68 % 1018 hPa 13 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° prob. 22 % 13.6 NE max 17 Grecale 60 % 1017 hPa 16 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° prob. 22 % 12.3 NE max 19.9 Grecale 71 % 1018 hPa 19 poche nuvole +14.8° perc. +14.7° Assenti 9.5 NNE max 10.3 Grecale 91 % 1020 hPa 22 poche nuvole +13.6° perc. +13.5° Assenti 8 NE max 7.4 Grecale 94 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:08

