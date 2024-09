Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Domenica 8 Settembre ad Arezzo si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni del tempo indicano un’alternanza di nubi sparse e piogge di varia intensità durante l’arco della giornata.

Mattina:

La giornata inizierà con piogge leggere, con una copertura nuvolosa intorno al 82%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una percezione di +21,3°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 5,5km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà intorno al 83%.

Pomeriggio:

Le piogge continueranno ad interessare la zona con intensità variabile. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +25,3°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento proveniente da Ovest soffierà a 8km/h, con una copertura nuvolosa del 71%.

Sera:

Nel tardo pomeriggio e in serata le piogge diventeranno più intense, con precipitazioni moderate e forti. Le temperature si abbasseranno, con valori intorno ai +19,6°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Sud Est e Sud – Sud Est, con raffiche vivaci fino a 26,2km/h.

In base alle previsioni meteo attuali, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare piogge di varia intensità. Le previsioni per i prossimi giorni ad Arezzo indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale ritorno al bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.1° perc. +20.4° prob. 5 % 4.8 ENE max 4.6 Grecale 85 % 1015 hPa 4 nubi sparse +19.4° perc. +19.7° prob. 5 % 2.9 E max 3 Levante 88 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +22.6° perc. +22.9° 0.2 mm 4.1 SSE max 5 Scirocco 78 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +24.5° perc. +24.9° 0.31 mm 7.2 OSO max 10.7 Libeccio 74 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +25.3° perc. +25.7° 0.2 mm 7.5 O max 8 Ponente 71 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +24° perc. +24.6° 0.89 mm 1.6 NE max 2.4 Grecale 79 % 1011 hPa 19 pioggia moderata +20.2° perc. +20.8° 3.19 mm 4.9 NO max 9.6 Maestrale 96 % 1011 hPa 22 forte pioggia +20° perc. +20.6° 5.97 mm 7.3 SSE max 26.2 Scirocco 97 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.