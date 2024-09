Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Lunedì 23 Settembre si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile a Arezzo. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15,2°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a un abbassamento delle temperature nel pomeriggio. La sera porterà con sé anche delle precipitazioni, rendendo necessario un ombrello per chi avrà programmi all’aperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente stabili, oscillando tra i 14,0°C e i 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una predominanza di poche nuvole. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che raggiungeranno i 23,2°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Tuttavia, già a partire da mezzogiorno, si inizierà a notare un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, ma la sensazione di calore potrebbe risultare attenuata a causa dell’aumento dell’umidità, che raggiungerà il 64%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso delle ore, con un picco di 34% alle 18:00. Le condizioni meteo si faranno sempre più instabili, con un cielo completamente coperto.

La sera si presenterà con un cielo coperto e temperature in calo, che scenderanno fino a 15,9°C. Le precipitazioni diventeranno una realtà, con pioggia leggera attesa intorno alle 23:00. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 91%, rendendo consigliabile portare con sé un impermeabile o un ombrello.

In conclusione, le previsioni meteo per Arezzo indicano un inizio di settimana caratterizzato da un clima variabile, con un passaggio da condizioni sereno a un cielo coperto e piogge nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni, suggerendo che sarà opportuno monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.9° perc. +14.8° Assenti 2.8 E max 3 Levante 92 % 1016 hPa 4 poche nuvole +14° perc. +13.9° Assenti 3.5 ENE max 3.5 Grecale 94 % 1015 hPa 7 cielo sereno +17.1° perc. +17.1° Assenti 4.1 E max 4.5 Levante 84 % 1015 hPa 10 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 7.7 SSE max 10.3 Scirocco 59 % 1014 hPa 13 cielo coperto +24.5° perc. +24.2° prob. 23 % 9.3 S max 12.9 Ostro 48 % 1012 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.2° prob. 23 % 5.5 SSO max 8.1 Libeccio 60 % 1011 hPa 19 cielo coperto +18° perc. +17.9° prob. 46 % 3.3 O max 4.2 Ponente 78 % 1012 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 63 % 3.8 SSO max 4.2 Libeccio 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.