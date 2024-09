Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Argenta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel corso della mattinata. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 16°C durante le prime ore, per poi salire fino a raggiungere i 23°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 14,5 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 16,8°C. Man mano che le ore passeranno, il cielo si presenterà sempre più coperto, con una temperatura che scenderà leggermente fino a 15,4°C alle 5:00. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 70% e il 78%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa, ma le temperature inizieranno a risalire. Alle 8:00, si registrerà una temperatura di 19,2°C, che salirà ulteriormente fino a 23,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con una brezza leggera che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta, anche se l’umidità rimarrà elevata, attorno al 50%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,4 km/h alle 17:00.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità si manterrà alta, intorno al 74%, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria un po’ pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo in seguito.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 1.5 ONO max 2.2 Maestrale 70 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 4.9 O max 5 Ponente 75 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 5.1 O max 5.4 Ponente 78 % 1019 hPa 9 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° Assenti 3.5 NO max 2.3 Maestrale 60 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° Assenti 2.9 SSE max 3 Scirocco 50 % 1018 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 7.6 SE max 7 Scirocco 53 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 10.4 SE max 15.1 Scirocco 72 % 1016 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 6.9 SSE max 7.2 Scirocco 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.