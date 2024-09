Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Argenta di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C entro le 8:00, mentre il cielo comincerà a schiarirsi. Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 26°C, accompagnate da una diminuzione della copertura nuvolosa. La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si manterranno attorno ai 17,2°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 76%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 11:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,9°C a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,9 km/h, con raffiche che potranno toccare i 34 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, con nubi sparse che lasceranno spazio a un cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26°C, mentre il vento si manterrà sostenuto, con velocità che varieranno tra i 17,6 km/h e i 22,4 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 50%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno lentamente fino a 20°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una velocità di circa 17 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il clima rimanga stabile anche nei giorni successivi, con possibilità di qualche nuvola sporadica, ma senza significative variazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 9.9 SO max 18.4 Libeccio 76 % 1013 hPa 3 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° Assenti 7.2 SO max 9.6 Libeccio 78 % 1012 hPa 6 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 5.5 SO max 7.7 Libeccio 79 % 1012 hPa 9 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 20.2 SSO max 33.5 Libeccio 61 % 1012 hPa 12 nubi sparse +25.9° perc. +25.9° prob. 1 % 23 SO max 32.1 Libeccio 52 % 1011 hPa 15 nubi sparse +25.6° perc. +25.7° prob. 1 % 17.6 SO max 36.2 Libeccio 55 % 1009 hPa 18 poche nuvole +21.6° perc. +21.4° Assenti 14.4 SSO max 35.5 Libeccio 63 % 1009 hPa 21 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 17.1 S max 33.4 Ostro 62 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:57

