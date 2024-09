Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre ad Ascoli Piceno prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, ci saranno delle piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e nella serata.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +22°C, con una percezione di leggero aumento dovuto all’umidità presente. Il vento soffierà da nord con una velocità di circa 8km/h, mentre l’umidità sarà intorno al 90%.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel sole e temperature che raggiungeranno i +25°C. Il vento sarà ancora proveniente da nord-est, ma con una leggera diminuzione della velocità, intorno ai 10km/h. L’umidità calerà al 46%, garantendo una sensazione di maggiore freschezza.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e temperature intorno ai +18°C. Il vento proveniente da ovest-sud-ovest sarà leggero, intorno ai 6km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 67%.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Ascoli Piceno indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature che si manterranno piuttosto stabili. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.9° prob. 86 % 6.4 O max 6.5 Ponente 87 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.25 mm 6.4 ONO max 6.9 Maestrale 89 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +19.6° perc. +20° 0.25 mm 7.9 NO max 15.3 Maestrale 90 % 1009 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° prob. 38 % 8.2 NNE max 12 Grecale 67 % 1011 hPa 12 poche nuvole +25.6° perc. +25.4° prob. 33 % 10.6 NE max 13.5 Grecale 47 % 1010 hPa 15 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° prob. 4 % 10 ENE max 9.4 Grecale 50 % 1010 hPa 18 cielo sereno +19° perc. +18.8° prob. 2 % 3.4 SO max 3.5 Libeccio 71 % 1011 hPa 21 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 6.7 OSO max 6.1 Libeccio 67 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.