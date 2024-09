Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà alta, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,6°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,4°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, prevalentemente da nord.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto, con una temperatura di 11,6°C e una copertura nuvolosa del 94%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11,6 km/h da ovest, con una probabilità di precipitazioni del 77%, anche se non si registreranno piogge. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà significativamente, mantenendo un cielo coperto e temperature che scenderanno leggermente.

La mattina si presenterà con nubi sparse e temperature in aumento. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 18,7°C con una copertura nuvolosa del 76%. Il vento sarà moderato, con velocità che raggiungeranno i 8,1 km/h. Proseguendo verso il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 3%, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 37%.

Nella sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 12,7°C alle 23:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 93%. Il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una velocità di circa 9,7 km/h. Anche in questo caso, la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, con la possibilità di qualche schiarita nei giorni successivi, ma sempre con una certa probabilità di nuvolosità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.6° perc. +11° prob. 77 % 11.6 O max 17.4 Ponente 82 % 1013 hPa 3 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° prob. 19 % 10.8 OSO max 10.4 Libeccio 78 % 1012 hPa 6 nubi sparse +12.7° perc. +11.8° prob. 14 % 8.5 OSO max 9.8 Libeccio 69 % 1012 hPa 9 nubi sparse +18.7° perc. +17.6° prob. 7 % 8.1 N max 17.7 Tramontana 38 % 1012 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +19.4° prob. 7 % 15 N max 21.8 Tramontana 32 % 1012 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18° prob. 3 % 17.3 N max 20.2 Tramontana 37 % 1013 hPa 18 cielo coperto +13.8° perc. +12.9° prob. 2 % 7.6 ONO max 9 Maestrale 62 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13° perc. +12° prob. 3 % 10.2 O max 11.3 Ponente 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:12

