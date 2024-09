Previsioni Meteo Ascoli Piceno: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Ascoli Piceno si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da una mattinata piovosa che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con pioggia leggera, che accompagnerà i residenti fino a metà mattina. Con il passare delle ore, le condizioni meteorologiche miglioreranno, portando a un progressivo diradamento delle nuvole e a un cielo più sereno nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con un cielo sereno e una leggera brezza da ovest. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si attesterà attorno al 78%. La velocità del vento varierà tra i 9 e i 12 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà drasticamente. Dalle 06:00 alle 11:00, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature si aggireranno tra i 13°C e i 15°C, con un’umidità che aumenterà fino a toccare il 87%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente principalmente da nord-ovest. Le precipitazioni, seppur leggere, saranno costanti, con accumuli che potrebbero arrivare a 0.37 mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:00, le condizioni inizieranno a migliorare. Il cielo passerà da nubi sparse a cielo coperto, per poi schiarirsi ulteriormente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre l’umidità scenderà al 59%. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 11°C. La brezza leggera da ovest continuerà a soffiare, con una velocità del vento che si attesterà attorno agli 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 68%, creando un clima piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno indicano una giornata di transizione, con una mattinata piovosa che lascerà spazio a un pomeriggio e una sera più sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni. Gli abitanti potranno quindi godere di un clima più stabile e favorevole per le attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.1° perc. +13.6° prob. 4 % 9.7 O max 10.7 Ponente 78 % 1017 hPa 3 cielo sereno +13.4° perc. +12.9° prob. 14 % 12.5 NO max 20.9 Maestrale 79 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.29 mm 10.1 NO max 20.8 Maestrale 87 % 1021 hPa 9 pioggia leggera +14.9° perc. +14.6° 0.36 mm 10 NNE max 17.5 Grecale 82 % 1023 hPa 12 nubi sparse +16.6° perc. +16° prob. 73 % 12.1 NE max 14.6 Grecale 62 % 1024 hPa 15 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 5 NE max 5.6 Grecale 57 % 1023 hPa 18 nubi sparse +12.3° perc. +11.5° Assenti 8 O max 8.7 Ponente 74 % 1025 hPa 21 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 8.9 O max 8.4 Ponente 68 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.