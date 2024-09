Previsioni Meteo Ascoli Piceno: tutti i dettagli per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Nel fine settimana ad Ascoli Piceno si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche. Le temperature aumenteranno gradualmente, con cielo sereno il Sabato e possibili precipitazioni la Domenica. Si consiglia di essere preparati per affrontare le variazioni climatiche in arrivo, con attenzione alle temperature in aumento e alla possibilità di piogge nella giornata di Domenica.

Venerdì 6 Settembre

Notte (00:00 – 05:00)

Durante la notte, ad Ascoli Piceno, cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 30%. Le temperature si aggireranno intorno ai +19°C, con una percezione di +19°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 8km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Mattina (06:00 – 12:00)

La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 30-60%. Le temperature saliranno gradualmente fino a +29,4°C. Il vento proveniente da Est sarà moderato, con raffiche leggere. L’umidità diminuirà al 42% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1013hPa.

Pomeriggio (13:00 – 17:00)

Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +29,6°C, con una percezione di +29,1°C. Il vento da Est soffierà a circa 12km/h, con raffiche leggere. L’umidità aumenterà al 47% mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1013hPa.

Sera (18:00 – 23:00)

In serata la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 50-95%. Le temperature caleranno fino a +20°C. Il vento da Est – Sud Est sarà più debole, intorno ai 5km/h. L’umidità aumenterà fino all’84% e la pressione atmosferica salirà a 1016hPa.

Sabato 7 Settembre

Notte (00:00 – 05:00)

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura intorno al 5-45%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,9°C. Il vento da Ovest – Sud Ovest soffierà a 8km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Mattina (06:00 – 12:00)

La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 0-4%. Le temperature saliranno fino a +31,9°C. Il vento da Est – Nord Est sarà leggero, con raffiche deboli. L’umidità diminuirà al 32% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1015hPa.

Pomeriggio (13:00 – 17:00)

Nel pomeriggio il cielo sarà completamente sereno, senza nuvole. Le temperature massime saranno di +31,7°C, con una percezione di +30,7°C. Il vento da Est – Nord Est soffierà a circa 15,9km/h, con raffiche leggere. L’umidità rimarrà bassa al 32% mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Sera (18:00 – 23:00)

In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-4%. Le temperature caleranno fino a +22,3°C. Il vento da Ovest – Sud Ovest sarà leggero, intorno ai 7,8km/h. L’umidità aumenterà al 58% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Domenica 8 Settembre

Notte (00:00 – 05:00)

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 0-4%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,2°C. Il vento da Ovest – Sud Ovest soffierà a 8,5km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Mattina (06:00 – 12:00)

La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 34-61%. Le temperature saliranno gradualmente fino a +24,9°C. Il vento proveniente da Sud Ovest sarà leggero, con raffiche deboli. L’umidità diminuirà al 48% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1015hPa.

Pomeriggio (13:00 – 17:00)

Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 93-100%. Le temperature massime saranno di +32,5°C, con una percezione di +32°C. Il vento da Est – Nord Est soffierà a circa 11,9km/h, con raffiche leggere. L’umidità aumenterà al 66% mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1014hPa.

Sera (18:00 – 23:00)

In serata la copertura nuvolosa sarà al massimo, attestandosi intorno al 100%. Le temperature caleranno fino a +22,3°C. Il vento da Sud Ovest sarà leggero, intorno ai 5,9km/h. L’umidità aumenterà fino all’84% e la pressione atmosferica salirà a 1012hPa.

Alla luce di queste previsioni, il fine settimana ad Ascoli Piceno si prospetta variabile con un aumento delle temperature e possibili precipitazioni nella giornata di Domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

