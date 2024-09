Previsioni Meteo Assemini: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Assemini indicano una giornata caratterizzata da temperature piacevoli e un cielo prevalentemente sereno. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si schiarirà, portando a un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con poche nuvole e una leggera brezza. La sera si presenterà con cieli sereni, favorendo un clima gradevole.

Durante la notte, Assemini si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, e il vento soffierà da sud a sud-ovest a una velocità di circa 2,9 km/h. Con l’avanzare delle ore, le nubi si diraderanno, e al mattino, intorno alle 07:00, il cielo presenterà poche nuvole e una temperatura di 21,6°C. L’umidità scenderà al 67%, mentre il vento sarà leggero.

Proseguendo nella mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 27,2°C alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole nel cielo. L’intensità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14 km/h. A mezzogiorno, la temperatura toccherà i 28,4°C, mantenendo un’umidità attorno al 41%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 28,9°C alle 14:00, con condizioni di cielo sereno e poche nuvole. Il vento continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità rimarrà attorno al 40%, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, Assemini godrà di cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente, passando dai 23,7°C alle 18:00 ai 22,3°C alle 23:00. L’umidità si manterrà attorno al 64%, con un vento che si farà più leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Assemini indicano un clima stabile e gradevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continui, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione nelle condizioni meteo attese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +20.1° Assenti 2.9 S max 3.8 Ostro 79 % 1017 hPa 4 nubi sparse +19° perc. +19.1° Assenti 0.3 SSO max 3 Libeccio 83 % 1016 hPa 7 poche nuvole +21.6° perc. +21.6° Assenti 0.6 ESE max 2.6 Scirocco 67 % 1016 hPa 10 poche nuvole +27.2° perc. +27° Assenti 7.2 SSE max 14 Scirocco 41 % 1016 hPa 13 poche nuvole +28.7° perc. +28.4° Assenti 15.8 SSE max 17.8 Scirocco 41 % 1014 hPa 16 poche nuvole +27.8° perc. +27.7° Assenti 7.5 SSE max 11.2 Scirocco 43 % 1014 hPa 19 cielo sereno +23.1° perc. +23.2° Assenti 4.5 SE max 6.2 Scirocco 66 % 1014 hPa 22 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 1.9 S max 3.2 Ostro 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:10

