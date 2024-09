Previsioni Meteo Assemini: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e serene a Assemini. Le previsioni del tempo indicano un cielo completamente sereno per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una minima di 16°C durante la notte e una massima che raggiungerà i 25°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà attorno all’82%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Ovest, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il sole sorgerà e porterà un aumento delle temperature, che si avvicineranno ai 22°C entro le ore centrali della mattinata. La ventilazione rimarrà debole, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 51% intorno alle 10:00.

Il pomeriggio si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature che toccheranno il picco di 25°C intorno alle 12:00 e 13:00. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 18 km/h. La copertura nuvolosa continuerà a rimanere assente, garantendo una giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 71%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Assemini nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per chi desidera godere di attività all’aperto. Gli amanti del sole troveranno in questi giorni un’ottima opportunità per approfittare di un clima mite e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 4.9 NO max 5.3 Maestrale 83 % 1019 hPa 4 cielo sereno +16.3° perc. +16.2° Assenti 4.3 NNO max 4.5 Maestrale 82 % 1018 hPa 7 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 0.6 NNE max 1.9 Grecale 68 % 1018 hPa 10 cielo sereno +23.9° perc. +23.6° Assenti 10.2 SSE max 9.5 Scirocco 47 % 1017 hPa 13 cielo sereno +24.9° perc. +24.7° Assenti 16.5 SE max 14.3 Scirocco 48 % 1015 hPa 16 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 17.5 SSE max 19.7 Scirocco 54 % 1014 hPa 19 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 5.5 S max 8 Ostro 68 % 1013 hPa 22 cielo sereno +18.5° perc. +18.3° Assenti 3.3 O max 3.7 Ponente 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:02

