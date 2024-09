Previsioni Meteo Assemini: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e temperature intorno ai +18,8°C. Il vento soffierà da Est a 4,4 km/h. Durante la mattina, le temperature saliranno a +21,4°C e il cielo inizierà a schiarirsi, con umidità al 61%. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento, con cielo sereno e massime di +24,5°C. Sabato, il cielo rimarrà coperto con temperature attorno ai +19,6°C e vento a 7,5 km/h. Domenica, si attenderà un cielo nuvoloso, con temperature fino a +25,4°C e possibilità di piogge leggere.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura si manterrà intorno ai +18,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 4,4 km/h proveniente da Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +21,4°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 8,9 km/h alle 09:00, con direzione Sud-Sud Est. La copertura nuvolosa si manterrà al 100% fino alle 09:00, per poi iniziare a diradarsi. L’umidità scenderà al 61% alle 09:00, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1017 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà ulteriormente, con il cielo che diventerà sereno alle 13:00, con una temperatura massima di +24,5°C. La velocità del vento raggiungerà i 21 km/h, creando una brezza piacevole. La copertura nuvolosa scenderà al 5%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1016 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C alle 22:00, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 54%, ma non si prevedono piogge. L’umidità salirà al 75%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1019 hPa.

Sabato 21 Settembre

Nella notte di Sabato 21 Settembre, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,6°C. La velocità del vento sarà di circa 7,5 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 09:00, quando la temperatura salirà a +23°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a mezzogiorno, con un’umidità che si attesterà attorno al 61%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i +23,6°C alle 15:00. La velocità del vento sarà sostenuta, toccando i 24,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1017 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,8°C alle 21:00, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità salirà al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Domenica 22 Settembre

Nella notte di Domenica 22 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà intorno ai +20,1°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. La velocità del vento sarà di circa 7,7 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 76%. La pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, ma ci sarà una probabilità di pioggia leggera.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 09:00, quando la temperatura salirà a +24,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,5 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 33% e l’umidità si attesterà attorno al 59%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole. Le temperature raggiungeranno un massimo di +25,4°C alle 11:00. La velocità del vento sarà sostenuta, toccando i 20,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1017 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C alle 23:00, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. L’umidità salirà al 78%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1017 hPa.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da cieli prevalentemente coperti e temperature miti. Venerdì e Sabato saranno giorni più nuvolosi, mentre Domenica offrirà qualche schiarita. Si consiglia di prepararsi per eventuali piogge leggere nella notte di Domenica, ma nel complesso, il weekend si preannuncia gradevole per attività all’aperto, soprattutto nella giornata di Domenica.

