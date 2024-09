Previsioni Meteo Asti: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Lunedì 16 Settembre si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso a Asti. Le previsioni meteo indicano una mattinata con cielo coperto, che si manterrà tale per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 20,3°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si avvicinerà al 100% durante le ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Asti saranno di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 4%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’79%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6,4 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99% entro le 07:00. Le temperature saliranno lentamente, partendo da 11,7°C alle 06:00 fino a raggiungere i 19,3°C a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre i venti continueranno a essere leggeri.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature stabili attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà ancora al 100%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si attenueranno ulteriormente, con velocità che scenderanno a circa 7,5 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13,9°C alle 21:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Asti indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature non subiranno variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono un ritorno immediato a cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.9° perc. +12.3° Assenti 6.9 N max 7.2 Tramontana 81 % 1015 hPa 3 nubi sparse +11.2° perc. +10.4° Assenti 5.8 NNO max 6 Maestrale 76 % 1014 hPa 6 nubi sparse +11.7° perc. +10.8° Assenti 4.7 ONO max 5.6 Maestrale 72 % 1015 hPa 9 cielo coperto +16.2° perc. +15.5° Assenti 7.7 NNE max 9.8 Grecale 59 % 1015 hPa 12 cielo coperto +19.3° perc. +18.6° Assenti 10 NNE max 11.4 Grecale 50 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +19.6° Assenti 7.5 N max 8.5 Tramontana 46 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.1° perc. +14.3° Assenti 2.6 N max 3.1 Tramontana 62 % 1013 hPa 21 nubi sparse +13.9° perc. +13° Assenti 3.5 SO max 3.7 Libeccio 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.