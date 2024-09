Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Augusta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera diminuzione nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà durante le ore notturne. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud e sud-est.

Nella mattina, si prevede che il meteo continui a mostrare nuvole e piogge leggere, con temperature che varieranno tra 22°C e 24°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, intorno ai 24,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,8 km/h, mantenendo una direzione costante da est-sud-est. Le probabilità di pioggia si attesteranno attorno al 30%, con accumuli minimi.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 24°C, con una percezione di calore simile. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e ci saranno ulteriori possibilità di pioggia leggera, specialmente tra le 15:00 e le 17:00, quando si registreranno i picchi di precipitazione. La velocità del vento si manterrà sui 15 km/h, con raffiche occasionali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 22°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,5 mm. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, attorno al 75%, e la copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%. La velocità del vento si ridurrà, ma continuerà a provenire da sud-sud-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni indicano un clima simile, con una prevalenza di nuvole e piogge leggere. Lunedì e Martedì si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno stabili attorno ai 23-24°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.9° perc. +23.1° prob. 16 % 3 S max 4.6 Ostro 72 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +21.7° perc. +22° 0.33 mm 4.8 OSO max 4.9 Libeccio 78 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +22.9° perc. +23.1° 0.11 mm 1.5 SSE max 3.5 Scirocco 71 % 1018 hPa 10 cielo coperto +24.3° perc. +24.5° prob. 30 % 13.9 ESE max 12.3 Scirocco 66 % 1018 hPa 13 cielo coperto +24.4° perc. +24.6° prob. 25 % 17.6 SE max 16.4 Scirocco 66 % 1017 hPa 16 cielo coperto +24.2° perc. +24.5° prob. 29 % 14.5 SE max 13.7 Scirocco 68 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +23.2° perc. +23.5° 0.47 mm 10.4 SSE max 12.9 Scirocco 74 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +22.8° perc. +23° 0.27 mm 7.7 S max 9.5 Ostro 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:51

