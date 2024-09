Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21°C e i 26°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 41% al 98% durante la giornata. I venti si presenteranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 20 km/h nel pomeriggio, provenienti principalmente da direzioni variabili.

Nella notte, le condizioni meteo a Augusta saranno inizialmente di cielo coperto, con una temperatura di circa 21,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’87%, e i venti soffieranno da Ovest a una velocità di 11,5 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, che porterà a una situazione di nubi sparse, con temperature che scenderanno leggermente.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, e i venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una brezza leggera. A partire dalle 09:00, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25°C entro le 10:00.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento parziale delle condizioni meteo, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 26°C intorno alle 15:00. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 20 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 16%, rendendo la giornata favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a circa 23°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 92%, e i venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, con intensità moderata. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli che potrebbero alternarsi tra nuvoloso e parzialmente soleggiato. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21° perc. +21.2° Assenti 12.6 O max 15.9 Ponente 78 % 1013 hPa 4 nubi sparse +21° perc. +21.1° prob. 4 % 12.2 O max 14.9 Ponente 76 % 1013 hPa 7 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° Assenti 11.1 O max 16 Ponente 70 % 1014 hPa 10 cielo coperto +25.5° perc. +25.4° Assenti 6.3 NE max 9.6 Grecale 52 % 1014 hPa 13 cielo coperto +25.4° perc. +25.5° prob. 16 % 19.9 SE max 21.2 Scirocco 60 % 1013 hPa 16 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 16 % 5.8 NE max 15 Grecale 57 % 1013 hPa 19 nubi sparse +24.2° perc. +24.4° Assenti 12.4 N max 13.9 Tramontana 65 % 1014 hPa 22 nubi sparse +23.1° perc. +23.2° Assenti 8.4 NO max 9.4 Maestrale 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:58

