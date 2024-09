Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà completamente coperto. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con una leggera possibilità di pioggia verso sera. La temperatura percepita varierà tra i 23,1°C e i 27,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo si presenterà con nubi sparse e cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C e 23°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 8,2 km/h e i 11,7 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 68%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 26,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,2 km/h alle 12:00. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 57%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 27,8°C alle 15:00. Il cielo rimarrà coperto e la probabilità di pioggia aumenterà, con valori che arriveranno fino al 34%. La brezza vivace accompagnerà il pomeriggio, con raffiche che potranno toccare i 27,3 km/h.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo. Dalle 18:00 in poi, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 24°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 80% entro la 23:00. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 65%, mentre il vento si manterrà moderato.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta indicano una giornata di Giovedì 19 Settembre caratterizzata da un cielo coperto e da temperature miti. Le condizioni meteo si presenteranno stabili durante il giorno, ma con un aumento della probabilità di pioggia in serata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.8° perc. +23° Assenti 10.7 O max 12.6 Ponente 71 % 1014 hPa 4 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 10.4 O max 11.4 Ponente 74 % 1013 hPa 7 cielo coperto +23.5° perc. +23.6° Assenti 4.8 ONO max 5.7 Maestrale 64 % 1014 hPa 10 cielo coperto +25.6° perc. +25.7° Assenti 11.1 ESE max 11.7 Scirocco 57 % 1014 hPa 13 cielo coperto +27.3° perc. +28.2° prob. 12 % 25.3 SSE max 27.3 Scirocco 57 % 1012 hPa 16 cielo coperto +27.4° perc. +27.9° prob. 31 % 20.6 SO max 25 Libeccio 52 % 1012 hPa 19 cielo coperto +24.9° perc. +25.1° prob. 72 % 17.9 SSO max 23.3 Libeccio 64 % 1014 hPa 22 cielo coperto +24.2° perc. +24.4° prob. 68 % 11.7 NO max 16.5 Maestrale 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:56

