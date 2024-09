Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 26°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1009hPa, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati.

Durante il pomeriggio, le temperature continueranno a salire, stabilizzandosi attorno ai 26,5°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La velocità del vento varierà tra i 6 e i 15 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e ventilata. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, confermando la stabilità del meteo.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi sui 25°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno continuerà a dominare, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, rendendo la temperatura percepita molto confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° prob. 4 % 7.2 NNO max 10.2 Maestrale 67 % 1008 hPa 4 cielo sereno +23.9° perc. +24.2° prob. 4 % 6 O max 5.1 Ponente 69 % 1008 hPa 7 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° prob. 7 % 7.5 NO max 5.5 Maestrale 67 % 1009 hPa 10 cielo sereno +25.5° perc. +25.9° Assenti 10 ENE max 7 Grecale 67 % 1010 hPa 13 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 8 % 15.4 SE max 12.5 Scirocco 63 % 1009 hPa 16 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 11 % 11.3 SE max 9.9 Scirocco 63 % 1009 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 9.8 N max 10.1 Tramontana 64 % 1010 hPa 22 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° Assenti 6.8 NNO max 8.1 Maestrale 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:08

