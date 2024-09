Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre si preannuncia un giorno di meteo prevalentemente sereno a Augusta, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata caratterizzato da un cielo limpido e una leggera brezza, mentre nel pomeriggio si assisterà a un lieve calo delle temperature. Tuttavia, la serata porterà con sé un cambiamento, con l’arrivo di nubi e possibilità di pioggia leggera.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,6°C con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa assente. I venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 37,2 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 26,1°C intorno a mezzogiorno. I venti, sempre da Ovest, si attenueranno leggermente, passando da una velocità di 31,5 km/h a 23,7 km/h nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 35%.

Nel pomeriggio, le temperature cominceranno a scendere leggermente, con un massimo di 26,4°C alle ore 13:00. La brezza tesa accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole. Tuttavia, già nel tardo pomeriggio, si inizieranno a notare i primi segni di un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa.

La sera porterà un cambiamento significativo nel meteo di Augusta. A partire dalle ore 19:00, il cielo diventerà coperto, con una probabilità di pioggia che aumenterà. Alle 20:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una quantità di 0,11 mm di precipitazioni. Le temperature scenderanno a circa 22°C, mentre i venti si faranno più deboli, con una velocità di 3,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Augusta indicano un inizio di giornata sereno e gradevole, seguito da un pomeriggio piacevole, ma con un cambiamento significativo in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’alternanza di sole e nuvole, con possibilità di piogge intermittenti. Gli amanti del bel tempo dovranno approfittare della mattinata e del pomeriggio di Sabato, prima dell’arrivo delle nubi e della pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.2° perc. +20.8° Assenti 38.8 O max 43 Ponente 54 % 1012 hPa 4 cielo sereno +20° perc. +19.5° Assenti 36.9 O max 45.5 Ponente 55 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21.6° perc. +21.1° Assenti 41.6 O max 44.2 Ponente 51 % 1013 hPa 10 cielo sereno +24.5° perc. +24° Assenti 38.6 ONO max 41.9 Maestrale 38 % 1013 hPa 13 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 23.7 ONO max 29.8 Maestrale 35 % 1011 hPa 16 cielo sereno +24.9° perc. +24.6° Assenti 16.3 NE max 17.6 Grecale 43 % 1012 hPa 19 cielo coperto +23.1° perc. +22.7° prob. 7 % 5.4 N max 11.3 Tramontana 50 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° prob. 11 % 15.4 O max 19.8 Ponente 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:04

