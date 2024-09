Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre ad Augusta si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino vedranno la presenza di nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso le prime ore del pomeriggio, quando si avrà un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i 27,4°C e i 29,7°C.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà piuttosto alta, con un’umidità che si attesterà intorno al 93%. Le temperature percepite saranno intorno ai 31,8°C. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà molto, con cielo coperto e temperature che si manterranno sui 29-32°C. Anche durante la sera, le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa e temperature intorno ai 28-31°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni ad Augusta, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +27.6° perc. +30° Assenti 4.2 OSO max 4.4 Libeccio 71 % 1013 hPa 4 nubi sparse +27.4° perc. +29.2° Assenti 4.8 ONO max 5.2 Maestrale 67 % 1013 hPa 7 cielo coperto +28.7° perc. +30.6° Assenti 8.7 NO max 10.1 Maestrale 60 % 1014 hPa 10 cielo coperto +29.3° perc. +31.4° Assenti 11.4 ENE max 9.5 Grecale 59 % 1015 hPa 13 cielo coperto +29.4° perc. +32.4° Assenti 10.1 ESE max 10.4 Scirocco 64 % 1014 hPa 16 cielo coperto +29.3° perc. +32.4° Assenti 10.7 SE max 11.1 Scirocco 65 % 1014 hPa 19 nubi sparse +28.3° perc. +31.6° prob. 8 % 0.2 SSO max 2.8 Libeccio 73 % 1015 hPa 22 poche nuvole +28.1° perc. +31.1° Assenti 3.5 O max 3.7 Ponente 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:14

