Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 27°C nel primo pomeriggio, mantenendo un’umidità relativamente bassa. Le condizioni di sereno si manterranno anche nel pomeriggio e nella sera, con temperature che gradualmente scenderanno fino a circa 19°C.

Durante la notte, Avellino godrà di un clima tranquillo e sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 18,4°C, con una leggera brezza che non supererà i 5 km/h. L’umidità sarà attorno al 66%, creando un’atmosfera piacevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Con l’arrivo della mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire. Alle 06:00, si registreranno già 19,3°C, e nel corso della mattinata si arriverà a 26°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo una giornata completamente soleggiata. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 27,4°C alle 13:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e senza precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 31%, contribuendo a un clima secco e confortevole. Le raffiche di vento saranno moderate, con velocità che raggiungeranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque miti. Alle 18:00, si registreranno 21,7°C, e nel corso della serata si scenderà fino a 19,3°C entro le 23:00. Anche in questo periodo, il cielo continuerà a rimanere sereno, con un’umidità che aumenterà fino al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e venerdì si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Pertanto, sarà un’ottima occasione per godere delle belle giornate all’aperto, approfittando di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 4.8 NE max 8 Grecale 66 % 1010 hPa 3 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° Assenti 4.8 NE max 5.7 Grecale 72 % 1010 hPa 6 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 4.8 NE max 7.2 Grecale 65 % 1010 hPa 9 cielo sereno +24.5° perc. +24.1° Assenti 4.7 NNE max 6.6 Grecale 40 % 1010 hPa 12 cielo sereno +27.3° perc. +26.6° Assenti 5.7 OSO max 7.7 Libeccio 31 % 1009 hPa 15 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 10.5 SO max 11.8 Libeccio 37 % 1009 hPa 18 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 6.1 SSO max 9.9 Libeccio 56 % 1010 hPa 21 cielo sereno +20.1° perc. +20° prob. 1 % 5.2 SSO max 8.8 Libeccio 67 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:12

