Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Avellino di Sabato 28 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si coprirà nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di nubi sparse e qualche pioggia leggera sarà il tema principale della giornata, mentre la sera porterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, Avellino sperimenterà un cielo sereno, con una copertura nuvolosa minima che si attesterà attorno al 5%. Le temperature si aggireranno intorno ai 18,6°C, con una temperatura percepita di 18,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 8,5 km/h da sud. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 97%. Le temperature saliranno, raggiungendo un massimo di 21,2°C alle ore 08:00. La probabilità di pioggia sarà presente, con piogge leggere attese a partire dalle ore 09:00, quando si registreranno 0,13 mm di precipitazioni. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 77% e il 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Le temperature massime toccheranno i 22,3°C alle ore 13:00, per poi scendere a 19,8°C entro le ore 16:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11-13 km/h, con una leggera diminuzione della probabilità di pioggia, che si attesterà attorno al 19%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15,9°C alle ore 21:00. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domenica si prevede un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento, mentre lunedì potrebbe portare qualche nuvola in più, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.6° perc. +18.8° Assenti 5.1 S max 8.5 Ostro 85 % 1013 hPa 3 cielo sereno +18.1° perc. +18.2° Assenti 5.4 S max 8.3 Ostro 85 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19.2° perc. +19.3° Assenti 6.1 S max 12.7 Ostro 81 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.13 mm 10.9 SSO max 22.4 Libeccio 81 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +21.3° perc. +21.4° 0.26 mm 10.8 OSO max 22.8 Libeccio 71 % 1013 hPa 15 nubi sparse +20.9° perc. +20.2° prob. 19 % 11.9 OSO max 25.2 Libeccio 45 % 1014 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +16.3° prob. 19 % 8.8 OSO max 16.5 Libeccio 65 % 1016 hPa 21 nubi sparse +15.9° perc. +15.4° Assenti 7.8 OSO max 15.4 Libeccio 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:43

