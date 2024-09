Previsioni Meteo Avellino: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avellino di Martedì 17 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà la notte, mantenendo un’umidità elevata attorno al 70%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 18°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.59mm. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 62%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente fino a 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e si prevedono accumuli di pioggia che potrebbero arrivare a 0.67mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’83%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la cessazione delle piogge e un cielo ancora coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene in calo rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Avellino nei prossimi giorni indicano una possibile ripresa delle condizioni più stabili, con un graduale miglioramento atteso per Mercoledì e Giovedì. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché l’instabilità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.3° prob. 31 % 5.5 NE max 6.4 Grecale 70 % 1011 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 18 % 5.6 ENE max 6.6 Grecale 70 % 1010 hPa 6 cielo coperto +15° perc. +14.4° prob. 27 % 4.5 E max 7.8 Levante 72 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +17.5° perc. +17° 0.59 mm 8.4 E max 12.5 Levante 64 % 1011 hPa 12 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° prob. 49 % 8.5 E max 13 Levante 57 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +18.6° perc. +18.2° 0.17 mm 8.2 E max 12.4 Levante 64 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +16.2° perc. +16.1° 0.28 mm 6.3 NE max 9.1 Grecale 85 % 1012 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 25 % 4.9 ENE max 6.8 Grecale 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:01

