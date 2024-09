Previsioni Meteo Aversa: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Martedì 24 Settembre, Aversa si troverà ad affrontare un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera durante le prime ore della notte, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento. Le previsioni del tempo indicano un pomeriggio prevalentemente soleggiato, con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre la sera si presenterà con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, le condizioni meteo a Aversa saranno caratterizzate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si attesteranno attorno ai 20,7°C, con una temperatura percepita di 21°C. La velocità del vento sarà di circa 5,6 km/h proveniente da sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. A partire dalle 06:00, il cielo si presenterà sereno e la temperatura salirà fino a 21°C. La copertura nuvolosa scenderà al 9%, e il vento si farà più leggero, con velocità di circa 4,8 km/h. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 24°C entro le 11:00, con un’umidità che scenderà al 56%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della temperatura che toccherà i 24,6°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà tra il 13% e il 72%, con la presenza di nubi sparse. La velocità del vento si manterrà attorno ai 18 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno l’8%.

La sera porterà cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 21°C alle 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 62%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Aversa indicano un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di Martedì. Dopo una notte di pioggia leggera, si prevede un mattino e un pomeriggio soleggiati, con temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si continuerà a registrare un clima stabile e temperato, con possibilità di cieli sereni e temperature in linea con quelle di Martedì. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.46 mm 5.6 S max 12.8 Ostro 81 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.36 mm 7.4 S max 14.8 Ostro 82 % 1012 hPa 6 cielo sereno +21° perc. +21.2° prob. 79 % 4.8 SSE max 10.7 Scirocco 78 % 1013 hPa 9 cielo sereno +24° perc. +24.1° prob. 15 % 13.5 SO max 17.1 Libeccio 62 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° prob. 11 % 17.4 OSO max 20.7 Libeccio 54 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° prob. 19 % 18.1 OSO max 20.8 Libeccio 60 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° prob. 11 % 11.7 OSO max 16.1 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 5.8 OSO max 9.6 Libeccio 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:52

