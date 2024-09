Previsioni Meteo Aversa: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 11 Settembre, Aversa si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una leggera variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con l’arrivo di piogge leggere in serata. I dati meteo suggeriscono che la temperatura massima raggiungerà i 28,7°C nel pomeriggio, mentre la temperatura minima si attesterà intorno ai 22,7°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa 22,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 49%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima piacevole per le ore notturne.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire rapidamente. Alle 08:00, si registrerà già una temperatura di 25°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 28,1°C entro le 10:00. L’umidità si ridurrà ulteriormente, scendendo al 31%, mentre il vento si manterrà debole, con velocità intorno ai 12,7 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 27,3°C alle 15:00. La brezza continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo un’intensità leggera. Tuttavia, si registrerà un incremento della copertura nuvolosa, con una percentuale che arriverà fino all’1%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 42%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a cambiare. Alle 22:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura di 23°C e un’umidità che salirà fino al 70%. Le precipitazioni saranno moderate, con valori di 0,34 mm di pioggia. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con una maggiore probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 13%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Mercoledì, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.1° perc. +21.7° Assenti 7.8 NE max 10.1 Grecale 49 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +20.7° Assenti 7.6 NNE max 9.5 Grecale 52 % 1009 hPa 6 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 7.5 NE max 10.3 Grecale 53 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.7° perc. +26.4° Assenti 5 NE max 5.6 Grecale 35 % 1009 hPa 12 cielo sereno +28.7° perc. +27.7° Assenti 12.7 OSO max 8.9 Libeccio 31 % 1009 hPa 15 cielo sereno +27.3° perc. +27.1° Assenti 15.1 O max 12.8 Ponente 39 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° prob. 4 % 9.4 O max 11.4 Ponente 54 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° prob. 13 % 6.1 O max 8.1 Ponente 67 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.