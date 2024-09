Previsioni Meteo Aversa: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Aversa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera presenza di nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con una velocità media di circa 10 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 60%.

Nella notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 19°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si aggirerà intorno al 66%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a 24°C entro le 09:00. La ventilazione sarà debole, proveniente da Nord Est, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 46%. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno una piacevole sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero aumento delle temperature, che toccheranno i 27°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà limitata a poche nuvole, con un’umidità che si manterrà attorno al 37%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il clima gradevole per attività all’aperto.

La sera porterà un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 21°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Aversa nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera instabilità atmosferica prevista per i giorni successivi. Si consiglia di approfittare di questa giornata di bel tempo, prima di eventuali variazioni nel meteo che potrebbero manifestarsi nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 10.5 NE max 16.2 Grecale 66 % 1018 hPa 3 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 8.9 NE max 13.7 Grecale 69 % 1018 hPa 6 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 8.5 NE max 12.9 Grecale 66 % 1019 hPa 9 cielo sereno +24.1° perc. +23.7° Assenti 9.2 ENE max 10.7 Grecale 46 % 1019 hPa 12 cielo sereno +27° perc. +26.7° Assenti 3.6 ESE max 8.4 Scirocco 37 % 1018 hPa 15 poche nuvole +25.1° perc. +24.9° Assenti 16.3 OSO max 13.4 Libeccio 47 % 1018 hPa 18 poche nuvole +22.7° perc. +22.5° Assenti 5.6 ONO max 5.2 Maestrale 58 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° Assenti 6 NNO max 6.4 Maestrale 62 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.