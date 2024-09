Previsioni Meteo Avola: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un passaggio da condizioni di cielo sereno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà moderata, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 27°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,9 km/h, contribuendo a un leggero abbassamento della percezione termica. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 80%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima cambierà significativamente. Il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 25°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 30,6 km/h. L’umidità aumenterà, portando a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria. Non si prevedono precipitazioni, ma la copertura nuvolosa al 100% potrebbe influenzare le attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, tornando a condizioni di poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Ovest. L’umidità rimarrà alta, ma la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1018 hPa, favorendo un clima relativamente confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo variabili. Giovedì e Venerdì si prevede un ritorno a cieli sereni, con temperature che potrebbero nuovamente superare i 27°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi buone opportunità per godere di un clima favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° Assenti 4.3 NO max 5.7 Maestrale 77 % 1017 hPa 4 poche nuvole +21.6° perc. +21.8° Assenti 8.4 OSO max 9.1 Libeccio 76 % 1017 hPa 7 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 9.3 OSO max 12.3 Libeccio 61 % 1018 hPa 10 nubi sparse +26.8° perc. +27.2° Assenti 15.9 SO max 19.7 Libeccio 51 % 1018 hPa 13 cielo coperto +27.3° perc. +27.8° Assenti 24.1 OSO max 29.4 Libeccio 51 % 1017 hPa 16 cielo coperto +25.5° perc. +25.8° Assenti 13.5 OSO max 19.8 Libeccio 63 % 1017 hPa 19 nubi sparse +23.7° perc. +24.1° Assenti 14.3 OSO max 17.4 Libeccio 73 % 1018 hPa 22 cielo sereno +23.1° perc. +23.4° Assenti 12.3 O max 15.8 Ponente 74 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:47

