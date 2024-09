Previsioni Meteo Avola: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. I venti, prevalentemente da Ovest, si presenteranno freschi, con velocità che raggiungeranno i 30 km/h. La mattina porterà un ulteriore innalzamento delle temperature, che toccheranno i 25°C intorno a mezzogiorno, sempre accompagnate da un cielo sereno e da una leggera copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con venti che si attenueranno leggermente, mantenendo comunque una brezza tesa. La sera si preannuncia fresca, con temperature che scenderanno fino a 20°C, accompagnate da poche nuvole e un vento che si farà più leggero. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 50% e il 57% durante l’intera giornata.

In sintesi, le previsioni del tempo per Avola di Sabato 14 Settembre evidenziano una giornata ideale per attività all’aperto, grazie a un clima secco e ventilato. I prossimi giorni, invece, potrebbero portare un lieve aumento dell’umidità e una leggera instabilità atmosferica, ma per ora, il weekend si prospetta all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 30.1 O max 44.7 Ponente 55 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19° perc. +18.4° Assenti 30.3 O max 48.1 Ponente 55 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 39.2 ONO max 45.2 Maestrale 51 % 1014 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +23.4° Assenti 39 ONO max 46.9 Maestrale 39 % 1013 hPa 13 cielo sereno +25.2° perc. +24.8° Assenti 39.4 O max 42.8 Ponente 38 % 1013 hPa 16 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 29.3 O max 33.5 Ponente 44 % 1012 hPa 19 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° prob. 4 % 23.3 ONO max 31.3 Maestrale 53 % 1014 hPa 22 poche nuvole +20.4° perc. +20° prob. 8 % 13.6 NO max 21.3 Maestrale 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:04

