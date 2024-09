Previsioni Meteo Avola: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Avola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, mantenendo un’umidità attorno al 73%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25°C alle 07:00 e continuando a crescere fino a superare i 29°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno tra i 28°C e i 30°C. La brezza vivace, proveniente da ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, nonostante l’umidità che si attesterà intorno al 54%. Non si prevedono precipitazioni, il che rende questa giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, portandosi intorno ai 25°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità si manterrà attorno al 65%, creando un clima confortevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su livelli gradevoli. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 25°C e i 30°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.2° perc. +23.5° Assenti 11.7 OSO max 13.9 Libeccio 73 % 1015 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +23.1° Assenti 13.6 O max 16.7 Ponente 77 % 1014 hPa 7 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° Assenti 13.3 O max 20.8 Ponente 67 % 1015 hPa 10 cielo sereno +28.5° perc. +29.4° Assenti 13.4 OSO max 18.3 Libeccio 54 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.5° perc. +30.6° Assenti 15.2 OSO max 21.4 Libeccio 52 % 1013 hPa 16 cielo sereno +27.9° perc. +29.1° Assenti 11.1 OSO max 18.6 Libeccio 59 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.6° perc. +26° Assenti 8.8 NO max 12.4 Maestrale 67 % 1014 hPa 22 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 4.6 O max 5.1 Ponente 64 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:44

