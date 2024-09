Previsioni Meteo Avola: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre, Avola si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,3°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 25,3°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della giornata. La sera si prevede piovosa, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi.

Durante la notte, Avola avrà un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di 20,3°C. La velocità del vento sarà di 16,7 km/h da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 30 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 25,1°C alle 10:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, intorno ai 30 km/h, e l’umidità scenderà leggermente, raggiungendo il 54%. Tuttavia, la probabilità di pioggia aumenterà, arrivando fino al 23%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno a 24,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà l’88%, e la probabilità di pioggia salirà fino al 32%. Il vento si manterrà attorno ai 28,8 km/h, con un’umidità che si attesterà intorno al 63%.

La sera sarà caratterizzata da piogge leggere, con il cielo completamente coperto e temperature che scenderanno a 22,3°C. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che raggiungeranno il 100%. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di circa 0,25 mm. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 11,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Avola indicano una giornata di transizione, con un inizio di giornata relativamente sereno che si trasformerà in condizioni più instabili nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli più sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 1 % 16.7 O max 30 Ponente 67 % 1010 hPa 4 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° prob. 2 % 22.5 O max 32.9 Ponente 69 % 1010 hPa 7 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° prob. 4 % 22 OSO max 29.7 Libeccio 64 % 1012 hPa 10 cielo coperto +25.1° perc. +25.1° prob. 23 % 29.6 SO max 32.6 Libeccio 54 % 1011 hPa 13 nubi sparse +25.4° perc. +25.4° prob. 36 % 32 SO max 37.4 Libeccio 57 % 1011 hPa 16 cielo coperto +24° perc. +24.1° prob. 32 % 25.6 OSO max 33.6 Libeccio 65 % 1011 hPa 19 cielo coperto +22.6° perc. +22.9° prob. 18 % 13 OSO max 22.8 Libeccio 73 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +22.2° perc. +22.4° 0.19 mm 11.8 SO max 15.4 Libeccio 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:59

