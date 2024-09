Previsioni Meteo Avola: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 27 Settembre si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si aggireranno intorno ai 23,3°C, con una percezione di 23,7°C. Il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a 12,9 km/h, con raffiche fino a 16,1 km/h. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a 29,6°C. Sabato 28 Settembre, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 10% e temperature intorno ai 24,8°C. Domenica 29 Settembre, invece, si assisterà a nubi sparse con una copertura del 52% e temperature di circa 23,4°C. Il fine settimana si prospetta quindi con condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23,3°C, con una temperatura percepita di 23,7°C. La velocità del vento sarà di circa 12,9 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 16,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 29,6°C alle 12:00. La temperatura percepita raggiungerà i 30,6°C. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra 12,5 km/h e 17 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, mantenendo l’umidità tra il 51% e il 54%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 29,3°C alle 14:00. Anche in questo caso, il cielo sarà sereno e la brezza vivace si farà sentire, con velocità del vento che toccherà i 23 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1012 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i 25,2°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà a 6,7 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno, sebbene la copertura nuvolosa aumenterà fino al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,8°C, con una temperatura percepita di 25,1°C. La velocità del vento sarà di circa 9,4 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 29,3°C alle 13:00. La temperatura percepita raggiungerà i 30,6°C. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra 6,4 km/h e 19,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, mantenendo l’umidità tra il 51% e il 54%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 28,4°C alle 15:00. Anche in questo caso, il cielo sarà sereno e la brezza vivace si farà sentire, con velocità del vento che toccherà i 21,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1012 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i 23,8°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà a 13,4 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23,4°C, con una temperatura percepita di 23,8°C. La velocità del vento sarà di circa 8,4 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 11,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23,1°C alle 01:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra 6,9 km/h e 11,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 79%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,9°C alle 13:00. Anche in questo caso, la brezza leggera si farà sentire, con velocità del vento che toccherà i 13,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i 20,8°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà a 4,8 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Avola si preannuncia all’insegna di condizioni meteo prevalentemente serene e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Venerdì e Sabato offriranno cieli limpidi e caldi, mentre Domenica porterà un leggero aumento della nuvolosità, senza compromettere il clima mite. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni.

