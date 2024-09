Previsioni Meteo Bacoli: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bacoli indicano un giovedì caratterizzato da un inizio instabile, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 23,8°C nel pomeriggio. La giornata si presenterà con una copertura nuvolosa variabile, che si diraderà nel corso della sera, lasciando spazio a cieli sereni.

Durante la notte, Bacoli sarà avvolta da nubi sparse e un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,4°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicinerà all’alba. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 16,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi piogge.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e possibilità di pioggia leggera. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 22,8°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno all’80%. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Si prevede un passaggio a poche nuvole e nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno sui 23,8°C. L’intensità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più gradevole. Non si registreranno precipitazioni significative, e l’umidità inizierà a scendere.

Con l’arrivo della sera, Bacoli godrà di cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,6°C. La brezza continuerà a soffiare da Sud-Sud Est, mantenendo condizioni di stabilità. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno all’81%, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di giovedì variabile, si prevede un weekend all’insegna del sole e delle temperature gradevoli, con cieli sereni e un clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si manterranno su livelli miti, rendendo Bacoli una meta ideale per il relax e il divertimento.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.4° perc. +22.8° prob. 7 % 13.8 SSE max 16.3 Scirocco 78 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +22° perc. +22.4° 0.13 mm 14.5 SSE max 17.6 Scirocco 80 % 1017 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.6° prob. 19 % 15.8 SSE max 19.1 Scirocco 80 % 1017 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +23.5° prob. 4 % 14.3 SSE max 15.6 Scirocco 76 % 1018 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +24.1° Assenti 15.7 S max 18 Ostro 72 % 1017 hPa 15 nubi sparse +23.7° perc. +24.1° Assenti 15 S max 17.6 Ostro 76 % 1016 hPa 18 poche nuvole +23° perc. +23.5° Assenti 12.5 S max 14.5 Ostro 81 % 1016 hPa 21 cielo sereno +22.7° perc. +23.2° Assenti 14.5 SSE max 15.4 Scirocco 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:49

