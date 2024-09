Previsioni Meteo Bacoli: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bacoli di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo variabile, con una leggera pioggia prevista nelle prime ore. La temperatura si attesterà intorno ai 19°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 30 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature, che toccheranno i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 50%. Il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che raggiungeranno i 22°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo attività all’aperto. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 29 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 44%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 21°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 48%. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo una brezza vivace.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità a partire dalla sera di Sabato, che potrebbe preludere a un cambiamento nelle condizioni meteo nei giorni successivi. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di questa giornata favorevole, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.3° perc. +19° prob. 28 % 30.9 ONO max 31.1 Maestrale 65 % 1010 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° prob. 21 % 17.1 NO max 19.6 Maestrale 64 % 1010 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° prob. 23 % 9.7 NNE max 10.1 Grecale 61 % 1011 hPa 9 cielo sereno +20.2° perc. +19.5° prob. 7 % 13 N max 12.9 Tramontana 47 % 1012 hPa 12 cielo sereno +21° perc. +20.4° Assenti 18.8 ONO max 16.1 Maestrale 50 % 1012 hPa 15 cielo sereno +21.5° perc. +20.9° Assenti 16.1 O max 18.1 Ponente 47 % 1012 hPa 18 cielo sereno +22.5° perc. +22° prob. 1 % 26.4 ONO max 24.2 Maestrale 45 % 1013 hPa 21 nubi sparse +21.8° perc. +21.3° prob. 4 % 18.4 NNO max 19.3 Maestrale 48 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:09

