Previsioni Meteo Bacoli: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bacoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno miti, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto. Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con un lieve calo della nuvolosità. Infine, la sera porterà di nuovo cieli sereni, rendendo la temperatura ideale per una passeggiata.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Bacoli avrà un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 12%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 5,3 km/h da Est. L’umidità sarà al 66%, garantendo un clima fresco e piacevole. Proseguendo verso le prime ore del giorno, fino alle 05:00, le temperature scenderanno leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 19°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a una leggera variazione della nuvolosità, con nubi sparse che raggiungeranno il 20% di copertura. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 23,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un massimo del 41% di nubi sparse. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, garantendo così una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 22,6°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 2%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,8 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli nei prossimi giorni indicano un clima stabile e gradevole, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e la tendenza sarà quella di un cielo sereno e temperature confortevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 5.3 E max 6.8 Levante 66 % 1014 hPa 3 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 9.3 NE max 9.1 Grecale 68 % 1014 hPa 6 poche nuvole +19.9° perc. +19.7° Assenti 11.3 NNE max 11 Grecale 68 % 1015 hPa 9 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 8 NNE max 9.6 Grecale 55 % 1016 hPa 12 nubi sparse +23.5° perc. +23.2° Assenti 8 OSO max 7.7 Libeccio 51 % 1016 hPa 15 nubi sparse +23° perc. +23° Assenti 17.3 ONO max 16 Maestrale 60 % 1015 hPa 18 poche nuvole +22.9° perc. +22.9° Assenti 15.2 NO max 15.3 Maestrale 62 % 1017 hPa 21 cielo sereno +22.7° perc. +22.7° Assenti 9.7 NNO max 12.2 Maestrale 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.