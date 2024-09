Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Bacoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo continueranno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La sera si prevede tranquilla, con temperature in diminuzione ma sempre sopra la media stagionale.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di +21,1°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, che porterà a una situazione di nubi sparse e temperature in lieve calo. La velocità del vento si attesterà intorno ai 20,8 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 22 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà completamente, presentandosi sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i +21,8°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità di circa 9,4 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo continueranno, con temperature che toccheranno i +22°C. Il vento si farà sentire con una velocità di 11 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà minima, con solo un 3% di nuvole nel cielo. L’umidità scenderà ulteriormente, rendendo l’aria più secca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24 km/h, con raffiche che potranno superare i 24 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, garantendo una serata fresca ma confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 29 Settembre a Bacoli saranno favorevoli, con un clima ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 22°C. La stabilità atmosferica potrebbe favorire un inizio di settimana sereno, rendendo le prossime giornate particolarmente piacevoli per residenti e visitatori.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +20.7° Assenti 25.5 O max 28.8 Ponente 59 % 1017 hPa 3 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 12.7 NO max 12.7 Maestrale 60 % 1016 hPa 6 poche nuvole +19.6° perc. +19.2° Assenti 12 NNO max 12.2 Maestrale 61 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.9° perc. +20.4° Assenti 10.3 N max 11.6 Tramontana 52 % 1019 hPa 12 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 16.3 ONO max 14.7 Maestrale 53 % 1019 hPa 15 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 12.9 ONO max 16.2 Maestrale 53 % 1019 hPa 18 cielo sereno +21.6° perc. +21.1° Assenti 24.4 NE max 22.6 Grecale 49 % 1020 hPa 21 cielo sereno +19.1° perc. +18.4° Assenti 22.8 NE max 24.9 Grecale 50 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:44

