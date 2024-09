Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche possibile variazione nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, si prevedono delle leggere piogge che potrebbero influenzare le attività serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse che si presenteranno occasionalmente. La temperatura si attesterà intorno ai 20,6°C, con una leggera diminuzione fino a 19,7°C nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 14,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, creando un’atmosfera leggermente umida.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a raggiungere i 22,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 4%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest con una velocità di circa 18 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà gradualmente fino al 52%, rendendo la mattinata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora sereno, ma con un incremento della probabilità di pioggia, che si attesterà intorno al 11%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 21°C e i 22°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole. Tuttavia, verso le ore serali, si prevede un cambiamento significativo.

La sera porterà con sé un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 20,1°C, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 58%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,16 mm. L’umidità tornerà a salire, raggiungendo il 72%, mentre i venti si attenueranno, mantenendosi intorno ai 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bagheria di Domenica 29 Settembre evidenziano una giornata inizialmente serena e piacevole, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con possibili piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo la settimana imminente ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.5° perc. +20.5° prob. 4 % 11.4 O max 12.9 Ponente 70 % 1019 hPa 4 cielo sereno +19.7° perc. +19.5° Assenti 15.2 NO max 14.9 Maestrale 66 % 1019 hPa 7 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 17.7 NO max 23.1 Maestrale 60 % 1021 hPa 10 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 17.3 NO max 22.1 Maestrale 52 % 1021 hPa 13 cielo sereno +22.2° perc. +21.9° prob. 1 % 19.3 NNO max 23.8 Maestrale 54 % 1020 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.8° prob. 13 % 15.1 NO max 19.4 Maestrale 63 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +20.3° perc. +20.2° 0.1 mm 12.6 N max 16 Tramontana 72 % 1021 hPa 22 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 8.9 N max 12.1 Tramontana 63 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:47

