Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Bagheria si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della temperatura durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse, per poi schiarirsi nel corso della sera. La temperatura massima raggiungerà circa 25,2°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 20,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Bagheria si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura di circa 21,1°C e un’umidità che si aggirerà attorno all’81%. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest accompagnerà la notte, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno al 10%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, mostrando nubi sparse. La temperatura salirà fino a 24,4°C intorno alle 09:00, con un’umidità che scenderà al 58%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 5 e i 8 km/h, garantendo una sensazione di freschezza ma senza eccessivi disagi.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 25,2°C intorno alle 13:00. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 58%, mentre il vento rimarrà leggero, contribuendo a rendere il clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,4°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 80%. Le condizioni di calma del vento favoriranno una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di approfittare di questa stabilità meteorologica per attività all’aperto, poiché le condizioni rimarranno favorevoli anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.9° perc. +21.1° prob. 11 % 8.1 OSO max 8.4 Libeccio 80 % 1015 hPa 4 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° prob. 9 % 9.5 OSO max 9.3 Libeccio 82 % 1014 hPa 7 nubi sparse +22.2° perc. +22.4° Assenti 5.9 OSO max 6.6 Libeccio 71 % 1016 hPa 10 nubi sparse +25° perc. +24.9° Assenti 6.6 NNO max 9.2 Maestrale 55 % 1016 hPa 13 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° Assenti 8.2 N max 8.7 Tramontana 58 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.9° perc. +23° Assenti 6.4 NNE max 6.9 Grecale 69 % 1016 hPa 19 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° Assenti 3.1 S max 2.9 Ostro 75 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° Assenti 9.4 SSE max 9.5 Scirocco 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.