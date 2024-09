Previsioni Meteo Bagheria: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21,8°C e i 25,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70-78%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,9°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 74%, e il vento soffierà leggermente da Sud-Sud Est a una velocità di circa 4,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 25,7°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 96%, e l’umidità comincerà a diminuire, scendendo al 55%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 3,3 km/h e i 8,8 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere tra le 13:00 e le 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 24,2°C alle 13:00. La probabilità di pioggia sarà intorno al 52%, e l’umidità aumenterà fino al 68%. Il cielo rimarrà coperto, e il vento continuerà a mantenere una velocità moderata.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non cambieranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,8°C. L’umidità si attesterà attorno al 77%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud-Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Bagheria di Domenica 22 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e piogge leggere nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare occasioni favorevoli per godere di un clima più sereno nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.9° perc. +22° prob. 5 % 2.4 SE max 4.3 Scirocco 73 % 1018 hPa 4 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° prob. 8 % 5.7 SE max 6.3 Scirocco 74 % 1017 hPa 7 nubi sparse +23.1° perc. +23.2° prob. 3 % 3.3 SE max 4.4 Scirocco 66 % 1018 hPa 10 cielo coperto +25.4° perc. +25.4° prob. 3 % 4.8 ENE max 7.3 Grecale 54 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +24.2° perc. +24.4° 0.46 mm 7.8 NNE max 6.5 Grecale 66 % 1017 hPa 16 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° prob. 48 % 6.2 ENE max 5.5 Grecale 70 % 1017 hPa 19 cielo coperto +22° perc. +22.3° prob. 16 % 6.4 ESE max 6.7 Scirocco 78 % 1017 hPa 22 cielo coperto +21.8° perc. +22° Assenti 5.7 SSE max 7.1 Scirocco 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:58

